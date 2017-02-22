Топ ДТП в столице за неделю - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает управления безопасности дорожного движения Национальной полиции.

Так, к наиболее масштабным отнесем ДТП 13 февраля на Бориспольской трассе под Киевом в которой погибла преподаватель столичного вуза. Как стало известно, автомобиль Daewoo Lanos слетела с дороги и врезалась в сугроб.

В свою очередь еще одно смертельное ДТП произошло 15 февраля в Киеве на Оболони - там автомобиль Peugeot вылетел в кювет и перевернулся на крышу, в результате чего погибла девушка.

Кроме того, 17 февраля в Киеве произошла не менее страшная авария. В результате ДТП отбойник насквозь "прошил" легковик ВАЗ, лишив жизни водителя.

Также к нетипичным отнесем ДТП 18 февраля в поселке Калиновка Киевской области. Водитель автомобиля BMW вылетел в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось. Мужчина остался жив, при этом две собаки, которые также находились в салоне авто - погибли.

"Автомобиль два раза опрокинулся. Крышей врезался в бетонный блок и ... не пострадал", - сообщили очевидцы.

Что касается 19 февраля, то в столице также не обошлось без дорожно транспортного происшествия.

К примеру, на Воздухофлотском проспекте водитель автомобиля Daewoo Lanos на высокой скорости врезался в зад автомобиля Renault, который двигался в попутном направлении. От удара Renault вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком коммунальщиков, перевозивший около 20 тонн снега. Несмотря на причастен удар от столкновения с грузовиком Рено превратился в груду металлолома, впрочем водитель остался жив, хотя был настолько шокирован, что даже забыл откуда и куда двигался.

Также отметим, что еще одно досадное ДТП произошло на Московском мосту. Водитель автомобиля Chevrolet Aveo двигался от Петровки в сторону Троещины, по невыясненным не справился с управлением и врезался по касательной в отбойник слева, после чего его через четыре полосы движения отбросило в правый отбойник, который от столкновения упал с моста.

Между тем неуправляемое авто отлетело снова к левому отбойника, где и перевернулся.

В результате ДТП пострадал водитель, который, скорее всего, не воспользовался ремнем безопасности. Его с травмой позвоночника госпитализировали медики скорой. На месте инцидента работали полицейские и СОГ.

Напоследок добавим, что ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях в Украине погибает 8-9 человек, является одним из самых высоких показателей в Европе.

"Будьте внимательны и осторожны на дорогах! Не нарушайте правила дорожного движения! Помните, что ваша жизнь и здоровье, а также жизни и здоровье других участников дорожного движения в ваших руках!", - предупреждает департамент коммуникации Национальной полиции Украины

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", из-за резкого потепления в Киеве с крыш домов начали падать глыбы снега. В результате пострадало несколько автомобилей.