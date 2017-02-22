Киевсовет хочет создать школу для незрячих

Об этом передали в пресс-службе Киевсовета. "Киевская школа незрячих" должна относиться к сфере управления Департамента соцполитики КГГА. Соответственно, финансирование заведения будет вестись за счет средств бюджета, предусмотренных бюджетом для главного распорядителя на год.

Когда слепой поступает в вуз, то преград обычно не бывает. Сдают успешно экзамены и получают образование. Коллизии бывают при трудоустройстве. Работодатели обычно предпочитают здоровых людей. Идея работы данного заведения - адаптировать человека с инвалидностью к жизни, помочь ему быть конкурентным. Имеем в виду в том числе и его мобильность и коммуникабельность, умение решать задачи – отметили в Киевгорсовете.

Как сообщал УРА-Информ, в Херсоне появится "зеленая школа".