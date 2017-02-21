В центре столицы ограничено движение транспорта

Во вторник, 21 февраля, начиная с семи часов утра и до окончания мероприятий, посвященных третьей годовщине Революции Достоинства и памяти погибших героев Небесной сотни проезд в центре будет закрыт. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Так, согласно сообщению, сейчас перекрыто движение транспорта на улицах Крещатик - на отрезке от улицы Богдана Хмельницкого до дома № 3 на Крещатике, Михайловской - на участке от Крещатика до пересечения с улицей Костельной, Архитектора Городецкого, Ольгинской и Институтской - на отрезке от аллеи Героев Небесной Сотни до перекрестка улицы Институтской и Шелковичной.

Согласно распоряжению КГГА, на время проведения мероприятий также будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит указанными улицами, - напомнили в пресс-службе. Вместе с тем по информации "Яндекс-карты" сейчас в Киеве автомобильные пробки достигли семи баллов. По состоянию на десять часов утра пробки наблюдаются в районе Бессарабского рынка - на бульварах Леси Украины и Тараса Шевченко, улицах Владимирской, Мечникова, Шелковичной, Грушевского, на Набережном шоссе.

Также машины застряли на проспекте Победы, улицах Саксаганского, Жилянской и Воздухофлотском проспекте. Кроме того, в пробке стоят мост Патона и проспект Бажана.

В некоторых местах скорость движения не превышает двух километров в час.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в столице Украины следует ожидать мокрый снег и дождь. По данным Украинского гидрометцентра на Киев надвигается мощная полоса осадков, на дорогах образуется гололедица.