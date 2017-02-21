В столице сегодня ожидается ухудшение погодных условий

Как сообщается, в Киев надвигается мощная полоса осадков, на дорогах ожидается гололедица.

"Сегодня столицу накроет тучами, пойдет дождь, возможен мокрый снег, будет ощутимое усиление ветра", - говорится в сообщении.

Согласно информации синоптиков, ветер доджен быть юго-западный, со скоростью 7-12 м/с, порывистый. В свою очередь температура днем 2-4° тепла.

Также добавим, что в Нацполиции предостерегают водителей быть предельно осмотрительными в этот период.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине в двух областях действуе ограничение для движения транспорта.