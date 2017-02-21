09:39 21.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице сегодня ожидается ухудшение погодных условий

Сегодня в столице Украины следует ожидать мокрый снег и дождь. Об этом передает Украинский гидрометцентр.

В столице сегодня ожидается ухудшение погодных условий

Как сообщается, в Киев надвигается мощная полоса осадков, на дорогах ожидается гололедица. 

"Сегодня столицу накроет тучами, пойдет дождь, возможен мокрый снег, будет ощутимое усиление ветра", - говорится в сообщении.

Согласно информации синоптиков, ветер доджен быть юго-западный, со скоростью 7-12 м/с, порывистый. В свою очередь температура днем 2-4° тепла.

Также добавим, что в Нацполиции предостерегают водителей быть предельно осмотрительными в этот период.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине в двух областях действуе ограничение для движения транспорта.


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