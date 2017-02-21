В столице переименованы некоторые остановки транспорта

Об этом передали в пресс-службе "Киевпастранса". С 21 февраля 2017 г. в соответствии с решениями Киевгорсовета будет переименование остановок общественного транспорта, а именно:

"Московская площадь" переименуют в "Демеевская площадь" для автобусов № 20,27,52,91 по просп. Науки в направлении ст. м. Лыбидская. Кроме того, для - троллейбусов маршрутов № 1,11,12 по просп. Науки в сторону Жилянской; а также троллейбусы № 1,12,42 по бул. Дружбы Народов в сторону ул. Маршальской.

Как сообщал УРА-Информ, киевлянам напомнили о том, каким транспортом они могут воспользоваться в объезд станции "Левобережная" на время ремонта.