15:39 21.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице 23 февраля запустят новый автобусный маршрут

23 февраля в столице запустят автобусный маршрут №118. 

В столице 23 февраля запустят новый автобусный маршрут

Транспорт этот станет курсировать от ст. метро "Черниговская"  до ст. метро  "Политехнический институт" – передает пресс-служба КП "Киевпасстранс". Известно о том, что на маршруте будут функционировать десять новых низкольпольных автобусов марки МАЗ. Интервал их движения составит 10-11 минут - в часы пик.

Работу данного маршрута устроят по автотрассе: ул. Хоткевича – просп. Гагарина - просп. Соборности - мост  Патона - бул. Дружбы народов - бул. Украинки - ул. Бассейная - бул. Шевченко - просп. Победы ул. Борщаговская - пер. Политехнический - пр. Победы - бул. Шевченко - ул. Б. Васильковская - ул. Скоропадского - ул. Бассейная - пр. Украинки - бул. Дружбы народов - мост  Патона - пр. Соборности - пр. Гагарина - бул. Верховного Совета - ул. Хоткевича.

Как сообщал УРА-Информ, в центре столицы было ограничено движение транспорта.


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