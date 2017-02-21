В столице 23 февраля запустят новый автобусный маршрут

Транспорт этот станет курсировать от ст. метро "Черниговская" до ст. метро "Политехнический институт" – передает пресс-служба КП "Киевпасстранс". Известно о том, что на маршруте будут функционировать десять новых низкольпольных автобусов марки МАЗ. Интервал их движения составит 10-11 минут - в часы пик.

Работу данного маршрута устроят по автотрассе: ул. Хоткевича – просп. Гагарина - просп. Соборности - мост Патона - бул. Дружбы народов - бул. Украинки - ул. Бассейная - бул. Шевченко - просп. Победы ул. Борщаговская - пер. Политехнический - пр. Победы - бул. Шевченко - ул. Б. Васильковская - ул. Скоропадского - ул. Бассейная - пр. Украинки - бул. Дружбы народов - мост Патона - пр. Соборности - пр. Гагарина - бул. Верховного Совета - ул. Хоткевича.

Как сообщал УРА-Информ, в центре столицы было ограничено движение транспорта.