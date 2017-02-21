В Киеве полиция в правительственном квартале задержала мужчину со взрывпакетом - ФОТО

Владельцем сумки оказался 17-летний житель Днепропетровской области. Как сказано в сообщении на сайте Национальной полиции, сегодня после девяти часов утра на улице Грушевского задержан мужчину, в сумке у которого обнаружено взрывной пакет, шесть петард, а также две радиостанции.

На данный момент с ним общаются правоохранительные органы, проводится проверка.

Напомним как сообщал УРА-Информ, вчера полиция задержала молодого человека с гранатой.