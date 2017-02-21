В Киеве неизвестные украли из авто миллион гривен

В Соломенском районе неизвестные напали на авто на выезде с предприятия и украли около одного миллиона гривен. Об этом передает пресс-служба столичной полиции.

Так, предварительно было установлено: при выезде с территории авто, в котором два работника перевозили около миллиона гривен, "подрезала" неизвестная иномарка, из которой выбежали мужчины в масках. Неизвестные брызнули из газового баллончика в лицо людям в авто - и забрали с заднего сиденья пакет с деньгами. Сотрудники произвели пару выстрелов из травматического оружия, но остановить их не сумели.

Как сообщал УРА-Информ, в Нью-Йорке мужчина украл ведро золота.