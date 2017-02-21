Столичная полиция с погоней задержала пьяного водителя - ФОТО

В Святошинском районе полицейские задержали водителя с явными признаками алкогольного опьянения. Как сообщают очевидцы в Facebook, водитель автомобиля Toyota Camry пытался скрыться от экипажа полиции по проспекту Победы в сторону центра.

Его машина мчалась со скоростью 200 километров в час, однако в районе автостанции "Дачной" водитель все же убавил скорость из-за потока машин.

Вместе с тем он зацепил полицейский Prius после чего его кинуло в отбойник. К счастью, никто не пострадал. После задержания водителя проверили на алкоголь и его тест на драгер показал 1.2 промилле.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье вечером, 19 февраля, иномарка сбила двух пешеходов. В результате аварии оба пострадавших попали в больницу. Врачи оценивают их состояние, как средней тяжести.