10:38 20.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве пламенем объяло офис

В украинской столице загорелся офис. Такие сведения передает пресс-служба ГосЧС в Киеве.

В Киеве пламенем объяло офис

Инцидент произошел на Братской, 7. К спасателям в 6:53 поступило сообщение о том, что двухэтажное здание объяло пламенем. К месту события сразу выехали спасатели. Они установили, что очаг возгорания находится на крыше, его площадь составила 50 кв.м.

В 7:57 пожар был локализован на площади 70 кв.м. В8.20 сотрудникам аварийно-спасательной службы удалось его полностью ликвидировать.

На месте происшествия работало 11 единиц основной и  специальной пожарно-спасательной техники, а также 49 человек личного состава. На данный момент специалисты выясняют причины возгорания.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киеве на Оболони загорелась многоэтажка


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