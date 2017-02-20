Полиция отпустила всех задержанных во время потасовки в Киеве

По данным полиции они вчера задержали пять человек. Об этом на своей страничке в Facebook в понедельник, 20 февраля, написал народный депутат Игорь Мосийчук.

Он заверил, что комбата ОУН Николая Коханивского также освобожден. На выходе из Деснянского отделения полиции его встретили собратья, - написал Мосийчук после полуночи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, потасовка между протестующими и правоохранителями произошла на улице Институтской в Киеве. Позже протестующие столкнулись с правоохранителями на Крещатике.

В акциях протеста пострадали около десяти человек. Среди них народный депутат Егор Соболев. При этом один полицейский полчил серьезные травмы.