09:32 20.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Полиция отпустила всех задержанных во время потасовки в Киеве

Всех задержанных во время столкновений в центре Киеве в воскресенье вечером, 19 февраля, отпустили.

Полиция отпустила всех задержанных во время потасовки в Киеве

По данным полиции они вчера задержали пять человек. Об этом на своей страничке в Facebook в понедельник, 20 февраля, написал народный депутат Игорь Мосийчук.

Он заверил, что комбата ОУН Николая Коханивского также освобожден. На выходе из Деснянского отделения полиции его встретили собратья, - написал Мосийчук после полуночи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, потасовка между протестующими и правоохранителями произошла на улице Институтской в Киеве. Позже протестующие столкнулись с правоохранителями на Крещатике.

В акциях протеста пострадали около десяти человек. Среди них народный депутат Егор Соболев. При этом один полицейский полчил серьезные травмы.


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