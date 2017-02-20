К Михайловскому собору прибыли автозаки

По словам очевидцев, автозаки были размещены на площади около Михайловского собора и здания МИД Украины. У автозаков разместились несколько правоохранителей.

Как сообщал УРА-Информ, с 18 по 22 февраля в центре столицы временно было перекрыто движение транспорта - по случаю мероприятий в честь третьей годовщины Революции Достоинства и памяти Героев Небесной Сотни. В связи с массовыми мероприятиями в столице сотрудники ГСЧС перешли к усиленному режиму работы. К дежурству были привлечены около семи тысяч человек, а также около двух тысяч единиц техники – сообщали в пресс-службе ГСЧС.