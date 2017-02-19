В центре Киева во время столкновений серьезно пострадал полицейский - ФОТО

Всего были задержаны пятеро протестующих. Об этом в воскресенье, 19 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

Он подтвердил также, что пострадавший полицейский серьезно ранен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на перекрестке улиц Институтская и Банковая произошли стычки между участниками блокады Донбасса и силовиками, когда протестующие пытались пронести палатку для размещения возле Администрации президента.

После стычек у Администрации президента и на Европейской площади в Киеве сотрудники полиции задержали лидера Организации украинских националистов Николая Коханивского.