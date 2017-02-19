11:53 19.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100160501:Rakova

В Киеве произошла стрельба в кафе, есть раненые

Вчера в Киеве произошел резонансный случай. В одном из кафе устроили стрельбу. Инцидент имел место в Деснянском районе столицы.

В Киеве произошла стрельба в кафе, есть раненые

В результате происшествия ранения получили два человека. Такую информацию озвучили в УНИАН со ссылкой на сведения, полученные от столичной полиции.

Согласно данным, на Лесном массиве в кафе возник конфликт между двумя компаниями граждан. Одна сторона открыла огонь, ранив двух человек. Пострадавшие на данный момент госпитализированы, полицейские ожидают вердикта врачей, дабы допросить жертв стрельбы.

По словам свидетелей события, злодеи скрылись в неизвестном направлении на автомобиле с донецкими номерами.

Как сообщал "УРА-Информ", в Запорожье мужчина подстрелил свою соседку


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