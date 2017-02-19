В Киеве около 200 человек установили палатку в правительственном квартале

Всего на данный момент там протестует около двух сотен человек. Вместе с тем в районе проведения акции дежурят около 300 полицейских и бойцов Нацгвардии.

Там же людей проверяют на рамках металлоискателей. Как сообщают журналисты с месте события, акция в правительственном квартале длится уже несколько часов.

Сейчас она проходит мирно, без провокаций. Люди обещают, что сейчас привезут еще одну палатку, и она будет значительно больше первой. Собравшиеся тут требуют прекратить торговлю с оккупированным Донбассом.

Напомним, сегодня к охране порядка в Киеве привлечено 6,5 тысяч полицейских. Усиление полицейских нарядов связано с массовыми мероприятиями, которые проходят в городе, посвященными третьей годовщине Революции достоинства и чествованию памяти погибших героев Небесной сотни.

Как сообщат УРА-Информ, в столичной полиции сообщили, что мероприятия в центре Киева проходят без происшествий, однако в одном из автомобилей был обнаружен автомат.