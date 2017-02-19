Ситуация в центре Киеве стабилизировалась - ФОТО

Столкновений между участниками акции и полицией в настоящее время нет. Об этом в воскресенье, 18 февраля, сообщили журналистам пресс-службе полиции столицы.

По данным правоохранителей, полиция продолжает обеспечивать правопорядок и призывает участников не поддаваться на провокации.

В месте с тем народный депутат Егор Соболев заявил, что пытался остановить драку между протестующими и правоохранителями и отметил, что в результате столкновения есть пострадавшие. Сам политик также применил силу в отношении полицейского.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате столкновений в центре Киева на Европейской площади в воскресенье вечером, задержаны пятеро человек, среди которых лидер ОУН Николай Коханивский, серьезно пострадал полицейский.