17:56 19.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Полиция не зафиксировала правонарушений в столице

В Киеве в воскресенье, 19 февраля, во время чествования годовщины расстрела Майдана, полиция работает в усиленном режиме.

Полиция не зафиксировала правонарушений в столице

В центре столицы порядок обеспечивают 6,5 тысяч правоохранителей. Нарушений за сегодняшний день не зафиксировано.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщила спикер Главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик. Она также рассказала, что в центре столицы ситуация спокойная, везде установлены металлоискатели.

Участники акции относятся к этому с пониманием, поскольку есть сознание того, что это ради их безопасности, - пояснила она, добавив, что дежурят взрывотехники и кинологи.

В месте с тем, по ее словам, в автомобиле, который прибыл из Львовской области, недалеко от Софиевской площади правоохранители обнаружили и изъяли автомат. Полиция и дальше будет работать в усиленном режиме до завершения последней акции. Подобные действия будут предприниматься и в течение следующих двух дней, - заверила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре столицы на Майдане прошло народное вече в память о погибших героях во время Революции Достоинства.


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