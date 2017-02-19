Полиция не зафиксировала правонарушений в столице

В центре столицы порядок обеспечивают 6,5 тысяч правоохранителей. Нарушений за сегодняшний день не зафиксировано.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщила спикер Главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик. Она также рассказала, что в центре столицы ситуация спокойная, везде установлены металлоискатели.

Участники акции относятся к этому с пониманием, поскольку есть сознание того, что это ради их безопасности, - пояснила она, добавив, что дежурят взрывотехники и кинологи.

В месте с тем, по ее словам, в автомобиле, который прибыл из Львовской области, недалеко от Софиевской площади правоохранители обнаружили и изъяли автомат. Полиция и дальше будет работать в усиленном режиме до завершения последней акции. Подобные действия будут предприниматься и в течение следующих двух дней, - заверила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре столицы на Майдане прошло народное вече в память о погибших героях во время Революции Достоинства.