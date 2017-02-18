20:19 18.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Возле Софийской площади у мужчины изъяли автомат

В столице около Софийской площади правоохранители в рамках проверки автомобиля "Ауди" нашли автомат, который водитель вез в багажнике.

Возле Софийской площади у мужчины изъяли автомат

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева. Примерно в 16-ть часов правоохранители остановили на пересечении ул. Владимирская и Софиевская "Ауди".

В ходе осмотра транспортного средства полицейские заметили предмет, похожий на оружие и патроны. На место вызвали оперативную группу, которая зафиксировала событие. Во время общения водитель 1969 г.р. показал справку о том, что автомат Калашникова боевым оружием не является и сообщил, что купил его как коллекционный экспонат.

Как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области солдат расстрелял сослуживца из автомата Калашникова.


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