Возле Софийской площади у мужчины изъяли автомат

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева. Примерно в 16-ть часов правоохранители остановили на пересечении ул. Владимирская и Софиевская "Ауди".

В ходе осмотра транспортного средства полицейские заметили предмет, похожий на оружие и патроны. На место вызвали оперативную группу, которая зафиксировала событие. Во время общения водитель 1969 г.р. показал справку о том, что автомат Калашникова боевым оружием не является и сообщил, что купил его как коллекционный экспонат.

Как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области солдат расстрелял сослуживца из автомата Калашникова.