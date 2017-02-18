Столичные автобусы №24 и №114 временно поменяют маршруты

Так, 18-22 февраля с 07:00 до завершения массовых мероприятий автобусы маршрутов № 24, № 114 поменяют свои маршруты. Об этом передали в пресс-службе КГГА.

Автобусы станут курсировать по маршруту: автобусы № 24 будут курсировать от музея истории Украины до Европейской площади; автобусы № 114 будут ходить на участках от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. Лобановского и от ж/д вокзала "Центральный" до станции "Площадь Льва Толстого".

Как сообщал УРА-Информ, в Херсоне маршрутчики устроили очередную забастовку.