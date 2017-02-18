На Печерске у мужчины отобрали миллион гривен

На бул. Леси Украинки в Киеве 16 февраля 2017 г. злоумышленники отобрали у мужчины один млн грн. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве.

Происшествие это произошло в Печерском районе Киева. Водитель перевозил деньги своего хозяина, который согласился на предложение обменять валюту по хорошему курсу - говорится в сообщении. Около 18 часов неизвестные, угрожая оружием, разбили стекло в авто и украли у мужчины более миллиона гривен. Водитель также сообщил правоохранителям, что согласно поручению хозяина ехал к обменнику на ул. Киквидзе.

Как сообщал УРА-Информ, в Нью-Йорке мужчина украл ведро золота.