08:29 18.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Печерске у мужчины отобрали миллион гривен

Злоумышленникам, укравшим деньги, грозит до 15-ти лет тюрьмы.

На Печерске у мужчины отобрали миллион гривен

На бул. Леси Украинки в Киеве 16 февраля 2017 г. злоумышленники отобрали у мужчины один млн грн. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве.

Происшествие это произошло в Печерском районе Киева. Водитель перевозил деньги своего хозяина, который согласился на предложение обменять валюту  по хорошему курсу - говорится в сообщении. Около 18 часов неизвестные, угрожая оружием, разбили стекло в авто и украли у мужчины более миллиона гривен. Водитель также сообщил правоохранителям, что согласно поручению хозяина ехал к обменнику на ул. Киквидзе.

Как сообщал УРА-Информ, в Нью-Йорке мужчина украл ведро золота.


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