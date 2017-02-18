15:14 18.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Майдане устроили народное вече

В центре столицы на Майдане сейчас продолжается народное вече - в память про погибших героев во время Революции Достоинства.

На Майдане устроили народное вече

Как подчеркнули организаторы данной акции, целью этого мероприятия является чествование героев, которые отдали свои жизни во время акций и протестов 18-20 февраля 2014 г. и напомнить власти про выполнение тех задач, которые поставил три года назад Майдан и за что отдали Герои Небесной сотни свои жизни. На данный момент на Майдане находятся несколько сотен человек. Известно также, что 18-го февраля по центру прошло шествие “памяти Героев Небесной сотни”.

Как сообщал УРА-Информ, движение в центре столицы 18-22 февраля будет перекрыто – из-за проведения массовых акций.


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