На Майдане устроили народное вече

Как подчеркнули организаторы данной акции, целью этого мероприятия является чествование героев, которые отдали свои жизни во время акций и протестов 18-20 февраля 2014 г. и напомнить власти про выполнение тех задач, которые поставил три года назад Майдан и за что отдали Герои Небесной сотни свои жизни. На данный момент на Майдане находятся несколько сотен человек. Известно также, что 18-го февраля по центру прошло шествие “памяти Героев Небесной сотни”.

Как сообщал УРА-Информ, движение в центре столицы 18-22 февраля будет перекрыто – из-за проведения массовых акций.