16:16 18.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Крещатике установили рамки-металлоискатели

На Крещатике сегодня около Европейской площади были установлены рамки-металлоискатели.

На Крещатике установили рамки-металлоискатели

Рамки-металлоискатели были установлены на обеих сторонах ул. Крещатик около Европейской площади. Около них также стоят около десяти правоохранителей. Кроме того, также правоохранители патрулируют ул. Крещатик. Движение по центральной улице перекрыто. Как известно, 18-го февраля в центре Киева проходят мероприятия, которые посвящены памяти героев Небесной сотни.

Как сообщал УРА-Информ, в центре столицы в связи с проведением массовых мероприятий 18-22 февраля в честь годовщины Революции достоинства будет перекрыто движение автотранспорта. 


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