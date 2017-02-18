Киеву не грозит нехватка энергоресурсов, - Кличко

На сегодняшний день для Киева отсутствует угроза нехватки энергоресурсов. Об этом заявил глава Киевской городской госадминистрации столицы Виталий Кличко – сообщила пресс-служба КГГА. По словам Кличко, запас угля на ТЭЦ "Єврореконструкція" составляет 25 тысяч тонн.

В нормальном режиме, не экономя, этого достаточно примерно на месяц - отметил мэр Киева. При этом Кличко, по причине сложной ситуации в энергетике, поручил перевести ТЭЦ на экономный график работы. В частности, уже были задействованы паровые котлы, работающий на угле и водонагревательные котлы, работающие на природном газе.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин принял решение ввести ЧП в сфере энергетики.