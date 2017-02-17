16:15 17.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева 18-22 февраля перекроют движение

Движение автотранспорта запретят в связи с массовыми мероприятиями по случаю годовщины Революции достоинства.

В центре Киева 18-22 февраля перекроют движение

В центре столицы в связи с мероприятиями по случаю очередной годовщины Майдана 18-22 февраля запретят движение транспорта. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, согласно письму ГУ Национальной полиции в г. Киеве от 14-го февраля 2017 г. № 942/125/01/19-2017 движение в центральной части столицы транспорта временно запретят 18-22 февраля - с 07:00 и до завершения всех мероприятий в связи с третьей годовщине Революции достоинства - говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве было временно перекрыто движение на ул. Набережно-Корчеватской.


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