В столице снижается уровень заболеваемости гриппом

В Киеве с 13 по 15 февраля уровень заболевания гриппом снизился на 7,2%. Об этом передает замглавы КГГА Николай Поворозник.

За отчетный период зафиксировано снижение заболеваемости - среди детей на 9,5%, в частности, среди детей до года - на 4,1%, от одного до четырех лет - на 7%, от пяти до девяти лет - на 11,1 %, от 10 до 14-ти лет - на 13,1%, от 15-ти до 17-ти лет - на 8,3%.

Среди школьников же снизилось количество заболевших 18,1%, взрослых же - на 2,1% - отметил Поворозник. Также сказано, что за данный период времени в медучреждения обращалось 17 919 человек, на прошлой неделе - 19 210. Госпитализировано 200 человек.

Как сообщал УРА-Информ, за последнюю неделю января 2017 г. гриппом заболели 190 тысяч человек.