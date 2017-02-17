В столице неизвестные отобрали у мужчины более миллиона - ФОТО

Мужчина хотел обменять деньги на валюту. Как сообщает столичное управление полиции, инцидент произошел на бульваре Леси Украинки.

Водитель иномарки вез деньги хозяина на обмен по привлекательному курсу в одном из обменников. На месте мужчина узнал, что необходимой суммы в обменнике нет и решил вернуться обратно.

Однако его машина попала в пробку и именно тогда он почувствовал глухой удар. Неизвестный мужчина разбил стекло предметом, похожим на пистолет, и приказал ему не двигаться. Его напарник, в это время, с заднего сиденья забрал пакет с деньгами и сумку водителя с документами и мобильным телефоном. После этого нападавшие уехали на своей машине в неизвестном направлении.

Полиция открыла по факту уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Разбой. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду вечером, 15 февраля, в Киеве неизвестные ограбили автомобиль народного депутата Украины. Из машины украли спортивную сумку с личными вещами и ноутбуком.