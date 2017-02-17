В столице неизвестные отобрали у мужчины более миллиона - ФОТО

В Печерском районе столицы, в четверг вечером, 17 февраля, неизвестные отобрали у киевлянина больше миллиона гривен.
Мужчина хотел обменять деньги на валюту. Как сообщает столичное управление полиции, инцидент произошел на бульваре Леси Украинки.
Водитель иномарки вез деньги хозяина на обмен по привлекательному курсу в одном из обменников. На месте мужчина узнал, что необходимой суммы в обменнике нет и решил вернуться обратно.
Однако его машина попала в пробку и именно тогда он почувствовал глухой удар. Неизвестный мужчина разбил стекло предметом, похожим на пистолет, и приказал ему не двигаться. Его напарник, в это время, с заднего сиденья забрал пакет с деньгами и сумку водителя с документами и мобильным телефоном. После этого нападавшие уехали на своей машине в неизвестном направлении.
Полиция открыла по факту уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Разбой. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду вечером, 15 февраля, в Киеве неизвестные ограбили автомобиль народного депутата Украины. Из машины украли спортивную сумку с личными вещами и ноутбуком.