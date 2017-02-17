12:45 17.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве в зоне фуникулера случилось ЧП

В Киеве на Михайловской площади едва не случилась трагедия. На рельсы фуникулера упал человек.

В Киеве в зоне фуникулера случилось ЧП

Речь идет о гражданине 1975 года рождения. Такие сведения передает пресс-служба ГСЧС Киева. Сообщение об инциденте поступили в ведомство 16 февраля в 16:35.

Отмечается, что трагедии удалось избежать. Благодаря усилиям спасателей мужчину удалось спасти – его достали, а после транспортировали на носилках в карету "скорой помощи".

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Екатеринбурге произошел похожий случай. Там в метрополитене на рельсы упал восьмилетний мальчик. Случайный прохожий, рискуя собственной жизнью, спас ребенка.  Все закончилось благополучно – обоим помогли выбраться наверх стоящие на платформе люди. 


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