В Киеве в зоне фуникулера случилось ЧП

Речь идет о гражданине 1975 года рождения. Такие сведения передает пресс-служба ГСЧС Киева. Сообщение об инциденте поступили в ведомство 16 февраля в 16:35.

Отмечается, что трагедии удалось избежать. Благодаря усилиям спасателей мужчину удалось спасти – его достали, а после транспортировали на носилках в карету "скорой помощи".

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Екатеринбурге произошел похожий случай. Там в метрополитене на рельсы упал восьмилетний мальчик. Случайный прохожий, рискуя собственной жизнью, спас ребенка. Все закончилось благополучно – обоим помогли выбраться наверх стоящие на платформе люди.