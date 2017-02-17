В КГГА хотят создать виртуальную "карточку киевлянина"

Использовать возможности этой карточки можно будет с помощью смартфона. Об этом поведал первый замглавы КГГА Геннадий Плис.

Он отметил, что ведется работа над тем, чтобы сделать карточку киевлянина широко используемой, чтобы это был нужный киевлянам проект. Работая над наполнением, мы задаем вопрос - зачем нам такая пластиковая карта, если есть смартфон? На данный момент с одним из госбанков обсуждают возможность создать виртуальную карточку киевлянина - рассказал первый замглавы КГГА. Использование же инновационной карты будет осуществляться по принципу бесконтактных оплат смартфоном.

Как сообщал УРА-Информ, ранее карточку киевлянина людям предлагали обменять до октября 2016 г.