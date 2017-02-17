10:34 17.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Сеул и Киев станут городами-побратимами

 В КГГА намерены подписать договор о городах-побратимах между Сеулом (Южная Корея) и Киевом. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сеул и Киев станут городами-побратимами

По словам первого заместителя главы КГГА Геннадия Плиса, основной целью его поездки в Сеул стало обсуждение вопроса побратимства городов. "Мы подготовили драфт такого документа, после обсуждения мы будем готовы представить", - добавил он.

В свою очередь Плис отметил, что сейчас города намерены сотрудничать по вопросам развития, в частности, внедрения электронного билета в транспорте и совершенствования инфраструктуры.

"Корейцы выражают большой интерес к нашему бизнесу, им интересны инвестиционные проекты, которые можно совместно реализовывать в Киеве, они видят возможности для себя практически во всех сферах экономики. Нам было о чем поговорить, и я думаю, что вопрос инвестирования в нашу столицу может принести большую экономическую выгоду - для них и удобства, нововведение инновации, которые будут работать на благо города - для его жителей. А это - одна из основных задач для власти", - подчеркнул первый заместитель главы КГГА.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власть Киева намерена налаживать сотрудничество с Марокко

 


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