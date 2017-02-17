Киевсовет рассказал о проекте метро на Виноградарь

Об этом рассказали в пресс-службе Киевсовета. Техническое обоснование строительства метрополитена на массив Виноградарь уже было разработано и передано на экспертизу, после согласования начнут работать над проектом.

По предложенному ТЭО, предполагается использование некоторых новых для города технических решений. В части ответвления от станции метро "Мостицкая" на Виноградарь планируется так называемые вертикальные туннели, которые будут находится друг над другом, а не параллельно. Такое техническое решение предусмотрено потому, что дорожный коридор на ул. Межевой узкий и насыщен инженерными коммуникациями.

Как сообщал УРА-Информ, строительство метро на Виноградарь начнется в 2017 г.