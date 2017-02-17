Киевский суд арестовал имущество ТРЦ "Караван"

При этом арест наложен на здание которое находится по адресу улица Луговая, 12. Как сказано в решении суда, арест наложен на нежилое здание - торгово-развлекательный комплекс, который находится на улице Луговой, а также торгово-офисное здание, находящееся по этому же адресу.

В решении суда также сказано, что право собственности принадлежат Частному акционерному обществу "Лекс холдинг". Решение следственного судьи может быть обжаловано в Апелляционном суде города Киева в течение пяти дней со дня объявления, - пояснили в суде.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, суд повторно арестовал бизнес-центр "Гулливер", который расположен на площади Спортивной в Киеве.