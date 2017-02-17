Киевлянин похитил бронзовые бюсты с военного кладбища

Как отмечается, смотритель Лукьяновского военного кладбища во время обхода обнаружил повреждения трех монументов и отсутствие на них бюстов.

В свою очередь полиция выяснила, что монументы вероятно, изготовленны из бронзы. Также участковые офицеры установили личность злоумышленника.

Отметим, что злоумышленник сдал похищенные элементы из цветного металла в пункт приема вторичного сырья за пределами района. Впоследствии правоохранительные органы его задержали. Кроме того, похищенные бюсты изъяли и добавили к уголовному производству.

Добавим, что злоумышленник в содеянном не признается. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее ФСБэшники пытались похитить отчет о катастрофе Boeing на Донбассе.