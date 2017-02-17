КГГА просит гостиницы не завышать цены к Евровидению-2017

Об этом передали в пресс-службе КГГА. Киев готов к тому, чтобы провести "Евровидение". Была выполнена финансовая гарантия о выделении субвенции в 200 млн грн, из них остаточные 165 млн передадут распорядителю - НОТУ (общественная телерадиокомпания Украины).

Уже определены необходимые работы благоустройства и вскоре начнется их выполнение, то же касается и ремонта автодорог, а их пока что одновременно 40 уже ремонтируют, идет обустройство набережной и т.д. – подчеркнул замглавы КГГА Алексей Резников.

Как сообщал УРА-Информ, билеты на конкурс Евровидение-2017 были раскуплены в первые 15 минут.