К Евровидению-2017 в Киеве появятся еще четыре тысячи камер видеонаблюдения

Кроме того – появится также дата-центр современного уровня. Об этом рассказал замглавы КГГА Алексей Резников. По его словам – ради безопасности гостей установят еще четыре тысячи камер видеонаблюдения, а также дата-центр современного уровня.

Резников уже пригласил в Киев представителей Лондона и Тель-Авива, гордых своими дата-центрами, чтобы оценить киевский - отметил господин Резников. Известно, что администрация города позаботилась также о медицинской помощи. Так, 47 экипажей скорой были оборудованы системами GPS-навигации.

Как сообщал УРА-Информ, сопровождать Евровидение-2017 будут англоязычные волонтеры.