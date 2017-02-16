12:52 16.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве обокрали иномарку народного депутата

В среду вечером, 15 февраля, в Киеве неизвестные ограбили автомобиль народного депутата Украины.

В Киеве обокрали иномарку народного депутата

Из машины украли спортивную сумку с личными вещами и ноутбуком. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице, к правоохранителям обратился 47-летний депутат, имени которого они не называют.

Политик сообщил, что неизвестный злоумышленник на улице Матикина просканировал сигнализацию в машине и вынес из "Mercedes-Benz" личные вещи владельца иномарки. По данному факту полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Кража.

Сейчас правоохранители просматривают записи с видеокамер, чтобы установить личность злоумышленника , - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве посреди белого дня ограбили машину. Как оказалось, в автомобиле был ценный груз – сумка с миллионом гривен.


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