Мемориал Небесной Сотни станет символом борьбы за свободу, - Кличко

Мемориал возведут на месте событий на Майдане, и он должен стать символом борьбы народа за свободу и достоинство, и память про героев будет увековечена. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил на церемонии чествования памяти Героев Небесной Сотни.

Кличко подчеркнул, что он считает абсолютно правильным создать и Мемориально-музейный комплекс в честь Героев Небесной Сотни на месте тех трагических событий. Этот Мемориал должен являться символом борьбы за свою свободу, за свое достоинство. Память про героев будет увековечена – подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщал УРА-Информ, Петр Порошенко считает, что рано делать выводы об итогах Революции достоинства.