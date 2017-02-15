Выход со станции "Крещатик" на Институтскую 16 февраля будет закрыт

Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена. 16 февраля будут проводиться официальные мероприятия чествования подвига участников Революции на Майдане , а также планируют увековечение памяти Героев Небесной Сотни.

Про открытие выхода сообщал дополнительно – также сказано в сообщении. В метрополитене просят киевлян отнестись к неудобствам с пониманием и планировать свои маршруты.

Как сообщал УРА-Информ, в СБУ ожидают провокаций в период с 18 по 22 февраля – в годовщину событий на Майдане. В столице запланировано множество памятных мероприятий в этот период.