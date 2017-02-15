В столице станцию метро "Героев Днепра" закроют на ремонт

Для этой цели будет закрыт один из вестибюлей станции метрополитена. Ремонтные работы продлятся до 31 августа. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщило коммунальное предприятие "Киевский метрополитен".

Согласно сообщению, также, начиная с 18 февраля будет открыт для пассажиров вестибюль №2 станции "Героев Днепра", и до 31 августа 2017 будет закрыт вестибюль №1. В связи с чем руководство Киевского метрополитена просит пассажиров спланировать свои маршруты и, по возможности, пользоваться другими станциями на время ремонта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, этой весной власти Киева намерены запустить речной транспорт. Он должен соединить левый и правый берега Киева. Уже разрабатываются новые маршруты. Об этом в Facebook сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА - Сергей Майзель.