В столице появится памятник просветителю

Памятник должен быть установлен на территории Киево-Печерской Лавры. Об этом сказано на странице Минкульта в Facebook. В рамках встречи обсудили вопрос установления памятника просветителю св. Клименту Охридскому – на территории Киево-Печерской Лавры. Этот памятник является подарком Украине от македонского народа.

Сообщается также, что украинская сторона убедила посла Македонии, что после согласования документации и эскизов данного памятника, которые направят в Центр наследия ЮНЕСКО для подтверждения отсутствия негативного влияния на универсальную ценность объекта, Минкульт поможет реализации этого проекта.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве вандалы облили памятник краской.