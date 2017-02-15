17:16 15.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице появится памятник просветителю

Министр культуры Евгений Нищук на встрече с Послом Республики Македония Столе Змейкоски обсудил установку памятника просветителю св. Клименту Охридскому.

В столице появится памятник просветителю

Памятник должен быть установлен на территории Киево-Печерской Лавры. Об этом сказано на странице Минкульта в Facebook. В рамках встречи обсудили вопрос установления памятника просветителю св. Клименту Охридскому – на территории Киево-Печерской Лавры. Этот памятник является подарком Украине от македонского народа.

Сообщается также, что украинская сторона убедила посла Македонии, что после согласования документации и эскизов данного памятника, которые направят в Центр наследия ЮНЕСКО для подтверждения отсутствия негативного влияния на универсальную ценность объекта, Минкульт поможет реализации этого проекта.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве вандалы облили памятник краской.


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