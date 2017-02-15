19:19 15.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве появится дополнительная остановка транспорта

15-го февраля будет внедрена дополнительная остановка маршрутов троллейбуса №6, 33, а также автобусов маршрутов №32 и 99. 

В Киеве появится дополнительная остановка транспорта

Об этом передали в пресс-службе КГГА. Так, с 15 февраля 2017 г. внедряется дополнительная остановка для троллейбусов маршрутов №6, 33, а также для автобусов маршрутов №32, 99. Остановка "До востребования" на просп. Рокоссовского, 8-А в сторону Минского массива.

С 18 же февраля 2017 г. ориентировочно до 30 апреля 2017 г. вносятся также изменения в работу автобусов № 46,70 и организуется дополнительный маршрут №46к.

Как сообщал УРА-Информ, движение транспорта будет ограничено на ул. Набережно-Корчеватской –по причине проведения капремонта данной улицы.


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