В Киеве на проспекте Науки перевернулась легковушка - ФОТО

По предварительным данным никто из людей в аварии не пострадал. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло напротив завода Roshen.

Тут, по не известным пока причинам, столкнулись две иномарки - "Renault" и "Mitsubishi". В результате столкновения "Renault" перевернулся на бок.

Сейчас на месте работают полицейские. Движения на дороге из-за аварии затруднено.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье, 12 февраля, произошла масштабная авария.

Н проспекте Победы столкнулось сразу пять машин. В результате аварии, по предварительным данным пострадало два человека.