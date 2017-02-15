14:20 15.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве человек в балаклаве с электрошокером напал на прохожего - ФОТО

В Дарницком районе столицы задержали злоумышленника, который с электрошокером напал на прохожего. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В Киеве человек в балаклаве с электрошокером напал на прохожего - ФОТО

Как отмечается, в дежурную часть управления полиции в Дарницком районе поступило сообщение о разбойном нападении на киевлянина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

При этом правоохранители выяснили, что пострадавший спешил на деловую встречу. По информации полиции, к мужчине подбежал неизвестный в балаклаве, угрожал физической расправой и, применив электрошокер. Также он отобрал сумку с ноутбуком.

Как стало известно, злоумышленником оказался 39-летний ранее судимый уроженец Донецкой области. В столицу, по его словам, приехал в поисках работы.

На данный момент следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас нападавшему грозит до семи лет заключения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице ночью водитель такси устроил перестрелку с пассажиром.


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