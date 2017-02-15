14:05 15.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Прокуратура проверит "Киевэнерго"

Прокуратура столицы вскоре проверит ситуацию с "Киевэнерго", а также с "Киевхлеб" и "Киевмлын". 

Прокуратура проверит

Об этом генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил в рамках брифинга. Он отметил, что возьмите пример с проокуратуры Киева, которая предпринимает активные действия по увеличению доли столичной общины в холдинге "Киевэнерго ". И уже в ближайшее время планируют добиться серьезного результата – подчеркнул Луценко. При этом ГПУ также будет трудиться и с "Киевхлеб", и с "Киевмлыном" касательно отчуждений у общин этих объектов.

Как сообщал УРА-Информ, киевляне вскоре могут остаться без тепла из-за большой задолженности – ранее сообщали в " Киевэнерго".


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