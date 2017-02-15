Прокуратура проверит "Киевэнерго"

Об этом генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил в рамках брифинга. Он отметил, что возьмите пример с проокуратуры Киева, которая предпринимает активные действия по увеличению доли столичной общины в холдинге "Киевэнерго ". И уже в ближайшее время планируют добиться серьезного результата – подчеркнул Луценко. При этом ГПУ также будет трудиться и с "Киевхлеб", и с "Киевмлыном" касательно отчуждений у общин этих объектов.

Как сообщал УРА-Информ, киевляне вскоре могут остаться без тепла из-за большой задолженности – ранее сообщали в " Киевэнерго".