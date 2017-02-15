Из Киева вывезли две тысячи тонн снега

Об этом передали в пресс-службе КГГА. По данным пресс-службы, состоянием на 9:00 15-го февраля по прошлые сутки для уборки дорожной сети столицы задействовали 357 единиц спецтехники, а также 491 человека.

При этом сказано, что чтобы обеспечить нормальное состояние автодорог Киева и организовать безопасное передвижениелюдей использовано 375,4 тонн соляной смеси. При этом по состоянию на 17:00 14-го февраля инспекторами райотделов контроля за благоустройством с КП "Киевблагоустройство" составлены 26 протоколов на нарушителей, которые плохо убирали балансовые территории от снега.

Как сообщал УРА-Информ, в столице на 13 февраля на дорогах прогнозировали гололед, а также осадки в виде сильного снега.