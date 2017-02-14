12:32 14.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100160138:Rakova

Жителей украинской столицы предупредили о непогоде

В Киеве возможны сильнейшие порывы ветра.

Жителей украинской столицы предупредили о непогоде

Об этом предупредили жителей и гостей столицы в пресс-службе КГГА. В ближайший час и до конца суток 14 февраля в городе будет царить непогода, порывы ветра достигнут 20 м/с. Неблагоприятные метеоусловия продержатся до 15 февраля.

Ранее метеорологи предсказали, что 14 февраля в Киеве будет облачно, возможен небольшой снег. Водителей попросили быть осторожными на дорогах, там ожидается гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м / с. Температура днем составит около 0 °.

Как сообщал "УРА-Информ", сегодня 14 февраля отмечается День всех влюбленных. К слову, с Днем святого Валентина президента Украины никто не поздравил. Об этом поведали в Администрации Президента. 


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