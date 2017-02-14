В столице весной запустят речной транспорт

Он должен соединить левый и правый берега Киева - уже разрабатываются новые маршруты. Об этом в Facebook сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА - Сергей Майзель. По его словам - этой весной после схода льда планируем внедрение речного транспорта.

В настоящее время Департамент занимается разработкой маршрутов. Рассматривается возможность использовать теплоходы и скоростные суда. Варианты таких маршрутов - от Речного вокзала с причала №10 до стоянки флота "Riviera Riverside" и в сторону Русановской протоки, с устройством напротив Международного выставочного центра причала с благоустройством территории.

Как сообщал УРА-Информ, в четырех областях в начале февраля движение транспорта было ограничено.