16:13 14.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице весной запустят речной транспорт

Этой весной власти Киева намерены запустить речной транспорт.

В столице весной запустят речной транспорт

Он должен соединить левый и правый берега Киева - уже разрабатываются новые маршруты. Об этом в Facebook сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА - Сергей Майзель. По его словам -  этой весной после схода льда планируем внедрение речного транспорта.

В настоящее время Департамент занимается разработкой маршрутов. Рассматривается возможность использовать теплоходы и скоростные суда. Варианты таких маршрутов - от Речного вокзала с причала №10 до стоянки флота "Riviera Riverside" и в сторону Русановской протоки, с  устройством напротив Международного выставочного центра причала с благоустройством территории.

Как сообщал УРА-Информ, в четырех областях в начале февраля движение транспорта было ограничено.


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