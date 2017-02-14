В Киеве разбойник напал с ножом на женщину

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как выяснили правоохранительные органы, незнакомец угрожал потерпевшей ножом и пытался отобрать ее вещи. Однако при задержании сотрудники следственно-оперативной группы изъяли орудие преступления и доставили мужчину в управление полиции. Там они провели первоочередные следственные действия.

"Нападавшим оказался 31-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В настоящие время следователями начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Шевченковском районе на парковке около бизнес-центра застрелили мужчину.