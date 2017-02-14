16:38 14.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичная полиция переходит к усиленному режиму службы

Полицию Киева хотят перевести на усиленный вариант службы.

Столичная полиция переходит к усиленному режиму службы

Такая служба планируется в период празднования Дня Героев Небесной Сотни – рассказали в пресс-службе МВД. О плане правоохранительных органов говорилось 14 февраля на видеоселекторном совещании.

Глава Департамента превентивной деятельности полиции Игорь Бабич подчеркнул, что согласно указу Петра Порошенко в период с 18-го по 22-е февраля во всех областях запланированы мероприятия – в связи с празднованием Дня Героев Небесной Сотни.  Для обеспечения порядка и безопасности в территориальных подразделениях хотят развернуть работу оперативных штабов.

Как сообщал УРА-Информ, бывшего генерала СБУ объявили в международный розыск.


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