14:20 14.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Кличко передал киевским медучреждениям 15 современных "скорых"

 

Мэр Киева Виталий Кличко передал 15 современных автомобилей экстренной медицинской помощи медицинским учреждениям столицы. 
 

Кличко передал киевским медучреждениям 15 современных

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, общая стоимость автомобилей - 30 млн грн.

"Сегодня мы передаем 15 новых современных скорых. И на этом не собираемся останавливаться и планируем полностью обновить специальный и специализированный медицинский транспорт Киева, чтобы киевляне получали сервис европейского уровня", – сказал Кличко

Кроме того, в новых автомобилях все предусмотрено для комфортной работы водителя и медицинского персонала, а также для комфортного пребывания пациента. Также машины оборудованы медицинской аппаратурой, реанимационным, диагностическим, вентиляционно-респирационным оборудованием и изделиями медназначения.

"Наша задача, чтобы люди получали качественные медицинские услуги", – подчеркнул Кличко.

По словам Кличко, в прошлом году столичная власть передала 100 новых автомобилей марки Ford Fiesta медицинским учреждениям столицы. В этом году планируется закупка еще 103 машин скорой помощи. Всего в столице на сегодняшний день 800 автомобилей скорой помощи, часть из которых будут заменены более современными автомобилями.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Виталий Кличко намерен построить в Киеве два мусороперерабатывающих комбината.


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