04:00 13.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В понедельник некоторые столичные пригородные маршрутки вновь поднимают стоимость проезда - ФОТО

В Киеве некоторые пригородные маршрутки вновь подымают стоимость проезда.

В понедельник некоторые столичные пригородные маршрутки вновь поднимают стоимость проезда - ФОТО

С понедельника, 14 февраля, цена проезда, которая 6 февраля несколько снизили, вновь поднимается. На сколько именно, пока не уточняется.

Как сообщают очевидцы, перевозчики уже предупредили о повышении пассажиров. Так, в частности, в маршрутке №721, которая ездит маршрутом Киев - Вишневое, вывешено объявление о возврате цен на проезд.

Напомним, власти Киевской области попросили маршрутчиков обосновать существенное подорожание проезда.

Как сообщал УРА-Информ, с начала нового года увеличилась стоимость проезда в маршрутках из Киева в ближайшие пригороды столичной области.

Также сообщалось о подорожании стоимости проезда из Киеве в Васильков и Борисполь.


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